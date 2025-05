C’est au Stadium de Toulouse qu’il y avait le plus de monde en tribunes, à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1.

Naturellement, quand tous les clubs dotés des stades à la plus grande capacité commerciale (l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais, le LOSC Lille, le Paris SG, ou encore l’AS Saint-Etienne et le RC Lens) se déplacent, cela influence grandement le niveau de présence des spectateurs dans les tribunes.

Vers une 34e et dernière journée record ?

Ce samedi en soirée, pour la 33e journée, en simultané sur toutes les pelouses des neuf clubs qui recevaient, un cumul de 172 114 spectateurs ont été recensés, d’après les estimations rapportées par le journal L’Equipe ce dimanche. Cela revient à une moyenne de 19 124 spectateurs par match, proche de celle enregistrée à Auguste-Delaune, où le a reçu l’Stade de Reims AS Saint-Etienne. Cela réduit aussi la moyenne de la saison en cours, qui passe à 26 881 et qui – fait amusant – égale précisément celle de la saison d’avant.

Il reste toutefois une dernière journée, qui verra l’OM, l’OL, le LOSC, mais aussi le PSG, l’ASS et le RC Lens recevoir. Autant dire qu’entre les places à fêter et l’enjeu qui demeure il devrait y avoir beaucoup de monde dans les travées des stades. Peut-être même plus que jamais auparavant.

Les affluences de la 33e journée de Ligue 1

Toulouse – Lens = 27 931

Rennes – Nice = 26 118

Le Havre – Marseille = 23 831

Reims – Saint-Étienne = 18 630

Auxerre – Nantes = 17 277

Montpellier – Paris-SG = 16 787

Angers – Strasbourg = 14 467

Monaco – Lyon = 13 578

Brest – Lille = 13 495