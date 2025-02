Steve Kerr domine le classement de la NBA des entraîneurs les mieux payés.

La NBA vit une période faste pour ses entraîneurs, avec une augmentation spectaculaire de 30% de la masse salariale des dix techniciens les mieux payés, qui atteint désormais 126 millions de dollars, d’après les estimations de Sportico qui révèle le palmarès des entraîneurs les mieux payés de la saison 2025.

Un classement dominé par Steve Kerr (Golden State Warriors) et ses 17,5 millions de dollars annuels, suivi de près par la légende Gregg Popovich (San Antonio Spurs, 17 millions). Cette inflation a été déclenchée en 2023 par l’arrivée de Monty Williams à Detroit, avec un contrat record de 78,5 millions sur six ans. Bien que Williams ait été limogé après une seule saison catastrophique (14-68), son contrat a créé un précédent : en treize mois, sept autres entraîneurs ont franchi la barre des 10 millions annuels.

Un minimum de plus de 8 M€ pour entrer dans le classement

Erik Spoelstra (Miami Heat) et Tyronn Lue (Los Angeles Clippers) complètent le podium avec 15 millions chacun. Spoelstra a notamment signé une prolongation historique de huit ans pour 120 millions, le plus gros contrat jamais accordé à un entraîneur dans le sport nord-américain.

Le reste du top 10 illustre l’importance croissante accordée aux coaches : Michael Malone (Denver, 12M$), Doc Rivers et Tom Thibodeau (Milwaukee et New York, 11M$), Mike Budenholzer (Phoenix, 10M$), Rick Carlisle (Indiana, 9M$), Jason Kidd et Nick Nurse (Dallas et Philadelphie, 8,5M$) bénéficient tous de contrats garantis confortables, même si leur position reste fragile comme l’a rappelé le récent limogeage surprise de Mike Brown à Sacramento.

Les 10 entraîneurs les mieux payés de la NBA en 2025

Steve Kerr (Golden State Warriors) = 16,8 M€

Gregg Popovich (San Antonio Spurs) = 16,3 M€

Erik Spoelstra (Miami Heat) = 14,4 M€

Tyronn Lue (Los Angeles Clippers) = 14,4 M€

Michael Malone (Denver Nuggets) = 11,5 M€

Doc Rivers (Milwaukee Bucks) = 10,6 M€

Tom Thibodeau (New York Knicks) = 10,6 M€

Mike Budenholzer (Phoenix Suns) = 9,6 M€

Rick Carlisle (Indiana Pacers) = 8,6 M€

Jason Kidd (Dallas Mavericks) / Nick Nurse (Philadelphia 76ers) = 8,2 M€