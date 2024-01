La société de David Beckham verse 11,7 M€ à un « employé mystère »

Qui a touché les 10 millions de livres ? David Beckham ou l’un de ses acolytes ?…

Depuis sa retraite du football, David Beckham s’est mué en entrepreneur à succès. Le média The Mirror rapporte que l’une de ses sociétés, DB Ventures, a versé un salaire de 10 millions de livres (11,7 M€) à une personne en 2022, mais refuse de confirmer si cette somme est allée à l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, entres autres. Les comptes indiquent seulement que les 10 millions de livres ont été versés au directeur le mieux rémunéré, laissant le choix entre Beckham, Jamie Salter et Nick Woodhouse. Un porte-parole de Beckham, 48 ans, a déclaré au Mirror qu’il ne divulguerait pas l’identité du directeur le mieux payé.

Une rémunération versée au « directeur le mieux payé »

Cette rémunération, en hausse de 384% par rapport à l’année précédente, est cinq fois supérieure à la somme combinée des salaires des 23 autres employés de DB Ventures. Cette entreprise est une filiale de DRJB Holdings Limited, l’opération de gestion de marque mondiale complète de Beckham. Son chiffre d’affaires a doublé pour atteindre 72 millions de livres (84 M€) en 2022. Beckham aurait vendu une participation de 55% dans l’entreprise à Authentic Brands pour 200 millions de livres en 2022.

Les bons comptes des entreprises liées à David Beckham

DRJB a versé 827 499 livres (965 203 €) de dividendes en 2022, en baisse par rapport aux 6,3 millions de livres (7,4 M€) è de l’année précédente, et n’a fait aucun paiement aux directeurs, Beckham, Salter et Woodhouse. Seven Global, qui gère les marques de David Beckham en dehors de DB Ventures, a réalisé un bénéfice de 8,6 millions de livres (10 M€) grâce à des partenariats avec Adidas, Tudor et Safilo. Pendant ce temps, les revenus de la marque de mode et de beauté de Victoria Beckham ont augmenté de 44% pour atteindre 58,8 millions de livres (68,5 M€) en 2022.