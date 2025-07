[OFFICIEL] La LFP lance sa plateforme pour la Ligue 1 à 14,99 € par mois

La LFP officialise la création d’une nouvelle plateforme dédiée à la Ligue 1.

La Ligue de Football Professionnel a franchi le pas. Après une année de partenariat avec DAZN pour la diffusion du championnat français, l’instance dirigeante du football professionnel hexagonal a décidé de reprendre la main sur ses droits audiovisuels. Une plateforme propriétaire verra le jour dès le 15 août, jour de la reprise de la Ligue 1.

La décision, adoptée à l’unanimité mardi par les présidents de clubs, le Comité de Supervision de LFP Media et le Conseil d’Administration, témoigne d’une volonté de contrôler intégralement la chaîne de diffusion du produit Ligue 1. Cette stratégie d’intégration verticale permet à la LFP de s’affranchir des intermédiaires et de maximiser ses revenus.

14,99 euros par mois avec engagement

Huit matchs seront diffusés en direct et en exclusivité chaque week-end, du vendredi au dimanche. La programmation mettra l’accent sur les « dix plus belles affiches de la saison », une sélection qui promet de regrouper les confrontations les plus spectaculaires du championnat. L’offre éditoriale s’enrichit d’un magazine hebdomadaire diffusé en clair le dimanche soir, permettant d’élargir l’audience au-delà des seuls abonnés.

Niveau tarifaire, l’abonnement fixé à 14,99 euros par mois avec engagement. La LFP mise sur le volume d’abonnés plutôt que sur la prime par utilisateur, pari audacieux dans un marché audiovisuel de plus en plus concurrentiel. Une conférence de presse programmée le 10 juillet devrait lever le voile sur les aspects techniques et commerciaux de cette nouvelle plateforme. Nom de la marque, partenaires technologiques, modalités d’accès : autant d’éléments qui préciseront les contours de cette nouvelle chaîne 100% dédiée à la Ligue 1.