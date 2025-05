Juventus. Les détails financiers du nouveau sponsoring majeur sur le maillot

Un double nouveau sponsor sur le maillot de la Juventus.

La Juventus Turin vient de conclure un accord tripartite à l’avant de son maillot pour les trois prochaines saisons, faisant revenir un visage familier tout en innovant avec une alliance inédite dans le football italien. Après une saison 2024-2025 débutée sans sponsor principal (hormis une collaboration ponctuelle avec Save The Children), la Vieille Dame renoue avec Jeep tout en accueillant Visit Detroit comme second partenaire maillot.

Ce double accord, d’une durée de trois ans, représente un montant fixe total de 69 millions d’euros, répartis de manière progressive : 4 millions pour la période restante de la saison actuelle, 19 millions pour l’exercice 2025-2026, puis 23 millions pour chacune des deux saisons suivantes. Le contrat prévoit également des clauses variables à la baisse en cas de non-participation aux compétitions européennes.

La marque automobile, qui appartient au groupe Stellantis Europe, retrouve une place qu’elle avait occupée sans discontinuer entre 2012 et 2024. Ce retour s’explique en partie par les liens capitalistiques existants entre les entités, la holding Exor étant actionnaire majoritaire de la Juventus et premier actionnaire de Stellantis.

Selon les termes de l’accord, le logo Jeep figurera comme sponsor principal sur les maillots de l’équipe première masculine, de l’équipe féminine (JWomen) et des jeunes (NextGen), lors de toutes les compétitions nationales et internationales, y compris le prochain Mondial des Clubs de la FIFA.

Visit Detroit : une première dans le calcio

Visit Detroit nouveau sponsor secondaire

L’innovation majeure de ce partenariat réside dans l’arrivée de Visit Detroit comme second sponsor frontal, une configuration inhabituelle dans le paysage italien. L’organisation américaine devient ainsi le premier bureau des conventions et des visiteurs (CVB) à apparaître sur un maillot de Serie A. Cette entité indépendante à but non lucratif, dédiée à la promotion touristique et économique de la région métropolitaine de Detroit, bénéficiera d’une visibilité plus restreinte que Jeep. Son logo n’apparaîtra que lors des compétitions nationales (Serie A et Coupe d’Italie), les règlements UEFA et FIFA n’autorisant pas le double sponsor maillot lors des tournois internationaux.

Le montant fixe versé par Visit Detroit est « significativement inférieur » à celui de Jeep, mais comporte des bonus potentiellement importants liés à la réalisation d’objectifs spécifiques en lien avec son cœur de métier. Selon des sources proches du dossier, l’ensemble des revenus générés par ces deux partenariats devrait avoisiner les 28 à 30 millions d’euros par saison.