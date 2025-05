Jorge Mendes condamné à payer une amende de 18 M€

Jorge Mendes rattrapé par le fisc portugais.

L’agent de footballeurs, Jorge Mendes, a été condamné à verser 18 millions d’euros au fisc portugais pour fraude fiscale, selon des informations révélées par la Cadena SER. Cette sanction intervient dans le cadre de l’opération « Fuera de Juego » (Hors-jeu), une vaste enquête fiscale lancée en 2017.

L’affaire concerne principalement une opération financière réalisée en 2012. À cette date, Jorge Mendes aurait transféré à son épouse, Sandra Mendes, la moitié du capital social de la société Start SGPS. Cette entreprise aurait ensuite été acquise par une autre société liée à l’agent. Selon les autorités fiscales portugaises, cette manœuvre constituerait une donation fictive ayant permis au couple d’éviter le paiement de 18 millions d’euros d’impôts sur le revenu.

Les investigations ont révélé que le couple aurait perçu environ 96 millions d’euros entre 2008 et 2016. Ces sommes n’auraient jamais été déclarées comme dividendes, mais plutôt comme des remboursements de capital social au Portugal et comme plus-values issues de ventes d’actions aux Pays-Bas.

L’enquête a débuté en août 2017 lorsque la Direction des Services d’Investigation de Fraude et d’Action Spéciale (Dsifae) du Portugal a sollicité l’assistance des autorités fiscales de plusieurs pays européens, dont l’Espagne, l’Irlande, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et Chypre. Cette coopération visait à mener une opération de contrôle multilatéral des activités commerciales de Mendes.

Jorge Mendes conteste mais il aurait accepté de payer

Les soupçons initiaux portaient sur l’existence présumée de deux sociétés Gestifute – l’agence fondée par Mendes – opérant simultanément au Portugal et en Irlande, avec des activités identiques. Une équipe de 14 inspecteurs fiscaux a ensuite examiné 59 opérations, incluant des transferts de joueurs, des prêts, des contrats et des prolongations impliquant quinze clubs européens entre 2014 et 2016. Dans le cadre de cette investigation, les bureaux de Gestifute avaient déjà fait l’objet de perquisitions en 2021 et 2023.

Par l’intermédiaire de ses avocats, Jorge Mendes a qualifié l’accusation d' »incorrecte et infondée ». Sa défense a notamment souligné que « cette donation avait déjà été analysée par le fisc portugais en 2014 sans qu’aucun problème n’ait été soulevé à l’époque ».

Les représentants légaux de l’agent ont également mis en avant « le parcours de vie de Jorge Mendes et sa contribution au pays » pour contester le bien-fondé de l’accusation. Malgré ces protestations, l’agent s’est déclaré prêt à s’acquitter de l’amende qui lui est imposée.