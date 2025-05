Inter Milan – FC Barcelone. Prédictions du match retour selon les bookmakers

Même si l’Inter Milan a ramené un résultat avantageux de Catalogne, le Barça demeure le favori des bookmakers dans ce retour de la demi-finale de Ligue des champions.

Pour ce match retour des demi-finales de la Ligue des Champions entre l’Inter Milan et le FC Barcelone, les bookmakers ont livré leurs pronostics après le spectaculaire match nul (3-3) du match aller au Camp Nou. Ce mardi soir, le stade Giuseppe Meazza s’apprête à vibrer pour une rencontre qui s’annonce électrique, et les opérateurs de paris sportifs semblent donner l’avantage aux Catalans.

Malgré l’avantage du terrain, l’Inter Milan n’est pas considéré comme favori par les bookmakers, qui cotent une victoire des Nerazzurri à 2,90, représentant une probabilité implicite de 21%. Le FC Barcelone, bien que jouant à l’extérieur, est crédité d’une cote de 2,20, faisant des Blaugranas les favoris de cette confrontation avec une probabilité de victoire estimée à près de 45%. Le match nul, quant à lui, est proposé à 3,85, soit la probabilité la plus faible (13%).

En termes de score exact, les opérateurs anticipent un match moins prolifique qu’à l’aller. Le scénario le plus probable serait un match nul 1-1 (cote de 6,50), suivi d’une victoire 1-2 du Barça (7,50) et d’un nul 2-2 (8,35). Une victoire sèche des Milanais 1-0 ou 2-0 est moins envisagée, avec des cotes respectives de 16 et 15,80.

Le Barça reste favori pour la qualification

Dans le registre des buteurs potentiels, Robert Lewandowski se démarque comme le joueur le plus susceptible de trouver le chemin des filets (cote de 2,09), devant Ferran Torres (2,25) côté barcelonais. Chez les Milanais, c’est sans surprise le capitaine Lautaro Martinez qui est pressenti comme le danger principal (cote de 2,35), suivi de près par Marcus Thuram (2,82) et Mehdi Taremi (2,95).

Concernant la qualification pour la finale, les bookmakers accordent également leur préférence au FC Barcelone avec une cote de 1,66, contre 2,09 pour l’Inter Milan. Ce léger avantage semble découler du but marqué à l’extérieur lors du match aller, bien que cette règle ne soit plus déterminante dans le règlement actuel de la compétition.

Les statistiques des bookmakers suggèrent donc une légère domination barcelonaise pour ce match retour, mais l’écart reste suffisamment serré pour envisager toutes les issues possibles dans cette demi-finale qui s’annonce haletante jusqu’au coup de sifflet final.