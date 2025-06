Gary Lineker. 15 jours après son licenciement, il a déjà retrouvé un job

Gary Lineker a retrouvé un diffuseur pour la Coupe du monde des clubs.

Le rebond aura été rapide. Moins de quinze jours après avoir quitté la BBC et son mythique « Match of the Day », Gary Lineker retrouve les micros dans un environnement différent. L’ancienne star des Spurs de Tottenham et de Leicester rejoint DAZN qui mise sur son capital sympathie et son expertise pour ancrer sa programmation autour de la future Coupe du monde des clubs que la plateforme de streaming sportif diffuse en exclusivité.

Le retour de Lineker et son podcast en première ligne

Le deal ne se limite pas à une simple présence ponctuelle. L’ancien international anglais intègre l’écosystème DAZN avec son podcast « The Rest Is Football », déjà fort de six millions d’écoutes mensuelles, accompagné de ses acolytes habituels Alan Shearer et Micah Richards. L’expertise et la popularité du trio britannique doivent servir de passerelle entre cette nouvelle compétition FIFA et un public potentiellement réticent.

