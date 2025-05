Franck Ribéry. L’évolution de son salaire en carrière

Franck Ribéry était espéré à l’anniversaire de l’Olympique de Marseille, mais il a dû y renoncer au pied levé.

Il était attendu parmi les nombreux invités conviés par l’Olympique de Marseille à célébrer les 125 ans du club. Franck Ribéry y a finalement renoncé, non sans de gros regrets, tel que l’ancien ailier de l’équipe de France l’a justifié sur ses réseaux sociaux : « Pour des raisons personnelles, je ne suis pas en mesure de me déplacer actuellement et je dois surtout rester auprès des miens. Je ne pourrai pas être des vôtres physiquement, mais mon cœur y sera. »

Franck Ribéry est une personnalité singulière. Agaçante pour les uns, attachante pour d’autres, une chose à son sujet n’est toutefois pas discutable : il fut un footballeur talentueux, l’un des meilleurs de sa génération, avec une trajectoire professionnelle qui lui ressemble : il est parti de très loin avant d’atteindre les sommets de sa discipline.

Chers supporters, Je tenais à vous écrire ce petit mot pour vous dire que malheureusement, je ne pourrai pas être présent ce vendredi pour célébrer les 125 ans du club.

Je me faisais une joie de revenir au Vélodrome afin que nous fêtions cet anniversaire tous ensemble, (1/3) pic.twitter.com/E24j4PEbfC — Franck Ribéry (@FranckRibery) May 2, 2025

Imaginez qu’en 10 ans, entre ses débuts laborieux chez lui à Boulogne-sur-Mer et le prime de sa carrière, avec le Bayern Munich, par plus de 2 000 son salaire. Il n’y en pas beaucoup d’autres qui peuvent en dire autant. Ribéry n’en est que plus méritant, car le football ne lui a pas de suite ouvert les portes. Ou plutôt n’a-t-il pas su d’entrée saisir les opportunités, quand il a intégré le centre de formation du LOSC Lille, avant d’en être évincé.

Une carrière ascensionnelle autant que singulière

Qu’à cela ne tienne, il se fera les crocs chez les amateurs, avant d’être repéré par le Stade Brestois qu’il mènera en Ligue 2. Et qui lui servira de tremplin vers l’élite. Car après tout s’est enchaîné, du FC Metz à un court passage en Turquie, avant l’Olympique de Marseille qui l’a marqué durablement, puis le Bayern Munich, pour y laisser une trace indélébile et obtenir les contrats en valorisation du presque Ballon d’or qu’il fut.

Son départ vers l’Italie le mènera vers la retraite sportive en 2022, au bout d’une carrière riche de titres mais aussi d’argent, avec près de 150 millions d’euros brut cumulés entre salaires et primes en clubs.

L’évolution du salaire de Franck Ribéry en carrière