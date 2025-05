Finale de la Ligue des champions 2025: Date, lieu, billetterie...

Le PSG a rendez-vous avec l’Inter Milan, à l’Allianz Arena de Munich, le 31 mai prochain.

Le Paris Saint-Germain a décroché son billet pour la finale de la Ligue des champions après avoir éliminé Arsenal en demi-finale (3-1 sur l’ensemble des deux rencontres). Les Parisiens retrouveront l’Inter Milan, tombeur du FC Barcelone, le 31 mai prochain à la Football Arena de Munich pour une affiche qui promet d’être spectaculaire.

Cette qualification marque le retour du PSG en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, cinq ans après sa première apparition à ce stade de la compétition. En face, l’Inter Milan, victorieuse d’un match retour haletant contre le Barça (4-3), tentera de décrocher un quatrième sacre dans l’épreuve.

L’UEFA avait anticipé l’événement en ouvrant sa billetterie début avril, avec une période de candidature qui s’est clôturée le 11 avril. Sur les 64 500 places que compte l’enceinte bavaroise, 38 700 ont été mises à disposition du grand public selon un système de tirage au sort, et non selon le principe du premier arrivé, premier servi.

18 000 places attribuées aux supporters du PSG et à l’Inter Milan

Chacun des deux finalistes, le PSG et l’Inter Milan, se voit attribuer un contingent de 18 000 billets pour ses supporters. Les clubs devraient prochainement communiquer sur les modalités de distribution de ces précieux sésames.

Fidèle à sa politique « Fans First », l’UEFA a proposé différentes catégories tarifaires. Les places les plus abordables, à 70€, sont exclusivement réservées aux supporters des clubs finalistes. Pour le grand public, les prix grimpent considérablement : 180€ en catégorie 3, 650€ en catégorie 2 et jusqu’à 950€ pour les meilleures places en catégorie 1. Un tarif spécial de 70€ est également prévu pour les spectateurs en situation de handicap, incluant un billet gratuit pour un accompagnateur.

La distribution des billets s’effectuera via l’application mobile officielle UEFA Mobile Tickets, permettant de télécharger et transférer ses billets en toute sécurité. L’instance européenne rappelle que la revente non autorisée est strictement interdite et entraînera l’invalidation des billets.