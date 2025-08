FC Nantes. Le budget du FC Nantes cette saison 2025-2026

Le FC Nantes est à la diète contrainte cette saison 2025-2026.

Tenu à veiller de près à ses finances, même s’il n’a pas été contraint après passage devant la Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG), le FC Nantes pourra probablement compter sur les cessions de joueurs cet été, pour équilibrer les comptes au bout de la saison, s’il l’achève avec un déficit.

Le club de Waldemar Kita a anticipé la baisse probable des revenus des droits TV sans que l’on ne connaisse encore la réussite du projet de la nouvelle plateforme Ligue1+. Il a donc été forcé de réduire ses dépenses à significativement moins que ses charges de l’exploitation au dernier bilan connu de 2024, alors à presque 95 millions d’euros. Ces ventes opérées sur le marché des transferts ont aussi pour effet de soulager la masse salariale du club, à moins de 50 millions d’euros charges sociales incluses.

La saison 2023-2024 plus dépensière s’inscrivait dans la continuité du retour du club en Coupe d’Europe (la Ligue Europa), la saison d’avant. Mais depuis, le FC Nantes souffre sportivement, avec deux maintiens péniblement décrochés en Ligue 1.

Un budget à la baisse forcée

Le club de la loire repart donc sur un nouveau cycle des joueurs au staff, avec des moyens inférieurs. Récemment Waldmer Kita évoquait dans les colonnes de Ouest France, des charges de l’exploitation approchant les 50 millions d’euros cumulées et un chiffre d’affaires de l’ordre de 40 millions d’euros. Il espère aussi ne pas avoir à boucher les pertes comme il a pu le faire régulièrement les derniers exercices. Conséquemment, le budget avoisinant les 80 millions d’euros la saison dernière, devrait baisser à une estimation plus raisonnablement plus proche des 50 millions d’euros.

Sportivement, l’ambition restera la même que de se maintenir dans l’élite. Et si possible avec moins de difficulté en ce nouveau championnat 2025-2026.