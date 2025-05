FC Barcelone. Le maillot Travis Scott rapporte une fortune colossale

Enorme succès commercial du maillot événementiel du Barça, ici porté par Jules Koundé.

Le FC Barcelone continue de transformer ses matchs contre le Real Madrid en véritables opérations commerciales à l’échelle mondiale. Pour le prochain Clasico prévu le dimanche 11 mai, le club catalan vient de dévoiler une collaboration exclusive avec le rappeur américain Travis Scott, en partenariat avec son sponsor principal Spotify.

Cette initiative s’inscrit dans la lignée des précédentes collaborations avec des artistes internationaux comme Drake, Rosalia, les Rolling Stones, Karol G et Coldplay. Pour cette sixième édition, le Barça a mis en vente quatre versions du maillot spécial Travis Scott : deux modèles masculins et deux féminins, dont une édition limitée à 1 899 exemplaires au prix de 399,99 euros, et une version autographiée par les joueurs à 2 999,99 euros.

1,5 M€ de chiffre d’affaires en quelques heures

Le succès commercial a été fulgurant. Disponibles depuis 9h ce matin, tous les maillots étaient déjà épuisés peu après 10h, quelle que soit la taille. Selon les chiffres, cette opération aurait rapporté généré la somme impressionnante de 1 585 161,80 euros en à peine plus d’une heure, d’après les calculs de Calcio e Finanza. Naturellement, toute partie n’en revient pas directement au club qui partage entre son équipementier Nike, les taxes, le réseau de production, la distribution…

Ce partenariat intervient à un moment stratégique pour le Barça, quelques jours après sa demi-finale retour de Ligue des Champions contre l’Inter Milan et avant que Spotify ne devienne également le sponsor-titre du nouveau Camp Nou à partir de la saison prochaine.