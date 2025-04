FC Barcelone – Inter Milan. Prédictions. du match aller selon les bookmakers

Le Barça est le favori des bookmakers. Pour la qualification, et déjà ce soir au match aller.

Au lendemain du premier match entre Arsenal et le PSG (0-1) et au jour de l’autre manche des demi-finales de la Ligue des Champions au stade olympique de Montjuïc, les bookmakers ont tranché : le FC Barcelone part largement favori face à l’Inter Milan. Ce duel hispano-italien, qui trouvera son épilogue mardi prochain au stade Giuseppe Meazza, s’annonce néanmoins passionnant entre deux formations au style de jeu offensif.

Les cotes parlent d’elles-mêmes : avec une probabilité de victoire estimée à 78% et une cote de 1,65, le Barça est clairement attendu comme le vainqueur de cette confrontation aller. Le match nul est proposé à 4,30 (10% de probabilité) tandis qu’une victoire milanaise s’affiche à 5,25, témoignant de la difficulté pour les Nerazzurri de s’imposer en Catalogne. Cette confiance des bookmakers envers l’équipe catalane s’explique notamment par sa forme impressionnante en compétition européenne cette saison et l’avantage non négligeable de jouer devant son public.

En matière de score exact, les opérateurs envisagent balancent entre un match nul 1-1 coté à 7,2, et une victoire du FC Barcelone par un ou deux buts d’écart. Le score de 2-0 est le résultat le plus probable selon eux (cote de 8,00), suivi de près par un 1-0 (9,10) et un plus large 3-0 (11,20). Si l’Inter parvenait à créer la surprise, ce serait probablement sur un score de 1-2 (cote de 14,50). Concernant l’hypothèse d’un match nul, le 1-1 est donc une option crédible, plus loin que le 0-0 (16,80) et le 2-2 (12,50).

Le Barça part favori sur sa pelouse face à l’Inter Milan

Côté buteurs, les bookmakers misent sur les attaquants du Barça pour faire la différence. Ferran Torres est le favori pour trouver le chemin des filets avec une cote de 2,33, suivi de très près par Raphinha (2,38) et le jeune prodige Lamine Yamal (2,72). Pour l’Inter Milan, c’est sans surprise Lautaro Martinez qui est désigné comme la principale menace offensive avec une cote de 3,70. Son compère d’attaque Marcus Thuram (4,20) et le vétéran Marko Arnautovic (4,55) complètent le podium des potentiels buteurs milanais.

En termes d’implication dans les buts, Raphinha est considéré comme le joueur le plus susceptible d’être décisif (but ou passe) avec une cote de 1,62, devançant Ferran Torres (1,82) et Lamine Yamal (1,80).

Les bookmakers semblent donc anticiper une domination barcelonaise, avec une victoire probablement par deux buts d’écart. Reste à voir si l’Inter Milan, habitué aux joutes européennes, parviendra à déjouer ces pronostics et à ramener un résultat favorable avant le match retour dans son antre du Giuseppe Meazza.