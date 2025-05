FC Barcelone. Combien va rapporter au Barça son titre en Liga ?

Le FC Barcelone est le nouveau champion d’Espagne.

Le FC Barcelone vient de décrocher son 28ème titre de champion d’Espagne, confirmant sa position de deuxième club le plus titré de l’histoire de la Liga derrière le Real Madrid (36 titres). Cette victoire, obtenue lors du derby face à l’Espanyol à Cornellà, permet aux Blaugranas de s’assurer le titre à deux journées de la fin du championnat.

Ce sacre vient compléter un remarquable triplé national cette saison pour le Barça, qui avait déjà remporté la Supercopa d’Espagne et la Copa del Rey. Sur le plan financier, bien que le montant exact ne soit pas encore officiellement communiqué, les estimations situent la prime liée au titre de champion entre 60 et 90 millions d’euros. Cette somme provient principalement des droits télévisés, des primes de performance et des revenus liés à la qualification pour les compétitions européennes.

Une saison faste pour le Barça

À titre de comparaison, lors de son dernier titre en Liga, le club catalan avait perçu un peu plus de 61 millions d’euros. Cette nouvelle manne financière s’ajoute aux 9 millions déjà empochés pour la victoire en Supercopa d’Espagne et au 1,2 million reçu pour le sacre en Copa del Rey. Par ailleurs, le parcours européen du Barça cette saison en Ligue des Champions, qui s’est arrêté en demi-finales, aurait rapporté environ 83 millions d’euros au club, incluant les primes de participation, de résultats et de progression dans la compétition.

En France, le nouveau titre de champion de France de Ligue 1 devrait rapporter au Paris Saint-Germain l’équivalent de 25 millions d’euros. C’est loin des chiffres de nos voisins espagnols.