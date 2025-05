Cristiano Ronaldo. Où va-t-il jouer la saison prochaine selon les bookmakers ?

L’avenir de Cristiano Ronaldo fait déjà couler beaucoup d’encre à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. À 40 ans et bientôt libre de tout contrat avec Al-Nassr,au soir du 30 juin, le quintuple Ballon d’Or maintient le suspense sur sa prochaine destination.

La publication hier lundi, d’un message énigmatique sur ses réseaux sociaux, évoquant un « chapitre terminé » mais une « histoire encore à écrire », a relancé les rumeurs concernant l’international portugais. Cette sortie médiatique intervient après une saison en demi-teinte pour Al-Nassr, club qui a terminé à la troisième place du championnat saoudien et manqué sa qualification pour la Ligue des champions asiatique.

Malgré des statistiques personnelles honorables (25 buts en 30 matches), l’ancien madrilène semble prêt à tourner la page de son aventure saoudienne entamée en janvier 2023. Paradoxalement, les bookmakers du Royaume-Uni placent une prolongation à Al-Nassr en tête de leurs pronostics du moment. Avec une cote de 1,80, le maintien du joueur dans son club actuel reste l’hypothèse privilégiée par le marché.

Enfin, Galatasaray ferme la marche des favoris avec une cote de 11,00, incarnant l’option la plus exotique de ce mercato anticipé. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour connaître l’épilogue de cette saga « Cristiano Ronaldo », qui passionne autant les supporters que les professionnels du football.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025