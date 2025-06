Cristiano Ronaldo. 1000€/jour pour son garde du corps

Etre le garde du corps de Cristiano Ronaldo implique de grandes responsabilités. Mais le salaire est conséquent.

Il s’appelle Hicham, mais il explique à l’émission Tarde sur la Telecinco qui l’a interrogé qu’en raison du grand nombre de personnes qui écorchent son nom, il a choisi Hichman. Un sobriquet plutôt raccord avec sa profession de garde du corps, qu’il a notamment exercé pendant quatre ans au service de la star la plus populaire du football mondial : Cristiano Ronaldo.

Interrogé sur sa fonction, sa proximité avec le quintuple Ballon d’or, ainsi que sa rémunération, l’homme de sécurité de 36 ans révèle avoir gagné 1 000 euros par jour, tout le temps passé à protéger Cristiano Ronaldo, sa compagne Georgina et tous leurs proches. Cette somme, qui peut paraître élevée, reflète selon Hichman la complexité et les responsabilités inhérentes à sa fonction : « Au final, tu joues ta vie. Il s’agit de protéger cette personne avant tout, même si l’ultime recours est de mourir pour le sauver. »

Pour autant, et contrairement à d’autres personnalités publiques, Cristiano Ronaldo présenterait un niveau de menace relativement faible selon son ancien protecteur. « C’est-à-dire qu’il n’y a pas de personnes qui veulent le tuer ou des menaces de mort qui lui parviennent. Le plus souvent, ce sont des fans et des paparazzi qui tentent de le photographier », précise Hichman.

Cristiano Ronaldo son meilleur patron

Cette situation contraste avec l’expérience professionnelle antérieure du garde du corps, habitué à évoluer dans des « zones à haut risque ». Pour lui, les situations rencontrées aux côtés de Ronaldo relevaient davantage de la gestion de foules et du contrôle d’accès que de véritables menaces sécuritaires.

Les témoignages de Hichman révèlent une facette moins connue de la personnalité de Ronaldo. « C’est le meilleur patron que j’aie eu. Les gens ne le connaissent pas mais c’est une très bonne personne. Cris est aimable, empathique et parle toujours de manière proche », confie l’ancien membre de sa sécurité. Cette relation de confiance se manifestait notamment par l’accès privilégié accordé à Hichman sur l’agenda et les déplacements du joueur, information cruciale pour anticiper les risques et organiser efficacement la protection.