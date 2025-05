C’en est désormais fini de la saison 2024-2025 de Ligue 1, le moment est aux premiers bilans.

Alors que s’est achevée ce samedi soir la saison 2024-2025 de la Ligue 1, quelle morale en retenir ? Qu’ici, l’argent ne fait pas le bonheur de tous. Mais quand même celui des clubs les plus fortunés. Car devant, depuis le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille pour qui le ratio est pile à égalité, jusqu’au huitième RC Lens, tous les plus gros budgets de l’entame sont classés.

Le Stade de Reims tombe de haut

C’est d’ailleurs plutôt vrai aussi à l’arrière, surtout pour les Verts de l’AS Saint-Etienne, moins pour le Montpellier HSC dont on sentait quand même des signes de fébrilités et peu de liquidités pour y remédier et moins surtout pour le Stade de Reims qui se rêvait plutôt en outsider à l’Europe qu’en dernier candidat au maintien dans l’élite. Le club champenois jouera son avenir dans un match contre le FC Metz.

Il y a plutôt corrélation entre classement sportif et budgets

Voilà donc pour le classement final comparatif entre le sportif et les budgets prévisionnels des clubs de l’élite au commencement de la saison de Ligue 1. Dans son bilan de l’exercice 2023-2024, la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) notait qu’en « Ligue 1, la corrélation entre les classements budgétaire et sportif est assez forte, en particulier pour les plus gros et les plus petits budgets ». C’est encore le cas cette année, dans le résumé à lire en page suivant.

En rappelant quand même qu’ici les budgets mélangent à la fois des données officielles que nous ont rapporté les clubs à d’autres qui ne sont qu’estimations.

Classement final de Ligue 1 vs les budgets des clubs

Club Budget 2024-25 Classement L1 Classement budget Différence Montpellier HSC 35 M€ 18 14 -5 Saint-Etienne 55 M€ 17 12 -5 Stade de Reims 80 M€ 16 8 -8 Le Havre 30 M€ 15 17 +2

