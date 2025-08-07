Cincinnati 2025. Les primes (prize money) du Cincinnati Open 2025

Carlos Alcaraz est avec Sinner, le grand favori du Masters 1000 Cincinnati Open 2025.

Le Cincinnati Open annonce une revalorisation significative de ses dotations pour l’édition 2025. Le tournoi de Mason, dans l’Ohio aux Etats-Unis, confirme sa montée en puissance financière avec des augmentations qui dépassent les 35% pour le circuit masculin.

L’enveloppe globale ATP atteint 9 193 540 dollars cette année (environ 8 millions d’euros), marquant une progression de 35,29% par rapport à 2024. Cette hausse spectaculaire place Cincinnati parmi les tournois les plus généreux du circuit Masters 1000.

Le vainqueur empochera désormais plus d’un million de dollars avec un chèque de 1 124 380 dollars, soit 7,14% de plus que le montant touché par Jannik Sinner l’année dernière. Même progression pour le finaliste qui percevra 597 890 dollars, en hausse de 4,33%.

Des prize money augmentés dans un contexte de plus en plus concurrentiel

Le circuit WTA n’est pas en reste avec une dotation totale de 5 152 599 dollars, en explosion de 60,43% comparé à l’édition précédente. La lauréate du tournoi WTA 1000 recevra 752 275 dollars, soit une augmentation de 43,71%.

Ces augmentations interviennent dans un contexte concurrentiel où le Cincinnati Open, soutenu par Beemok Capital, cherche à maintenir son statut de préparation de référence avant l’US Open. Créé en 1899, le tournoi mise sur ces dotations revalorisées pour attirer les meilleurs joueurs mondiaux.

Les primes de l’Open Cincinnati 2025

Simple :

1er tour = 23 760 $ (20 741 €)

2ème tour = 35 260 $ (30 780 €)

3ème tour = 60 400 $ (52 726 €)

Huitième de finale = 103 225 $ (90 109 €)

Quart de finale = 189 075 $ (165 051 €)

Demi-finale = 332 160 $ (289 956 €)

Finale = 597 890 $ (521 923 €)

Vainqueur = 1 124 380 $ (969 834 €)

Double :

1er tour = 19 050 $ (16 432 €)

2ème tour = 34 850 $ (30 060 €)

Quart de finale = 65 000 $ (56 066 €)

Demi-finale = 129 970 $ (112 106 €)

Finale = 242 020 $ (208 754 €)

Vainqueur = 457 150 $ (394 315 €)