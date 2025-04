Primes de l’Amstel Gold Race 2025, combien gagne le vainqueur ?

Remco Evenepoel, un favori à la victoire de l’Amstel Gold Race 2025 et le premier adversaire de Tadej Pogacar.

En ce dimanche 20 avril, le peloton s’élance pour la troisième classique ardennaise de la saison avec l’Amstel Gold Race, épreuve mythique qui sillonne les collines du Limbourg néerlandais. Si les coureurs se battront avant tout pour la gloire et leur palmarès, l’aspect financier n’est pas à négliger dans cette course prestigieuse du calendrier UCI.

L’organisateur de l’épreuve a maintenu l’enveloppe globale des primes à 40 000 euros, un montant qui sera réparti entre les vingt premiers coureurs à franchir la ligne d’arrivée. Le vainqueur empochera 16 000 euros, soit 40% de la dotation totale, confirmant l’importance accordée à la victoire dans cette classique. Le podium est également bien récompensé puisque le deuxième recevra 8 000 euros, tandis que le troisième repartira avec 4 000 euros. La rémunération diminue ensuite progressivement avec 2 000 euros pour la quatrième place et 1 600 euros pour la cinquième.

Pas de Mathieu Van der Poel mais un plateau de choix et de prestige

Les sixième et septième places sont dotées chacune de 1 200 euros, suivies des huitième et neuvième positions à 800 euros chacune. À partir de la dixième place et jusqu’au vingtième rang, chaque coureur recevra un montant identique de 400 euros.

Pour les favoris comme Tadej Pogacar, Wout van Aert, Tom Pidcock ou Remco Evenepoel (et en dépit de l’absence du dernier vainqueur Paris-Roubaix Mathieu Van der Poel), l’enjeu sportif et le prestige de remporter cette course dépasse largement la considération financière. L’Amstel Gold Race, avec son parcours exigeant et ses nombreuses côtes, s’annonce comme un terrain de jeu idéal pour ces champions qui se disputeront non seulement les primes, mais surtout l’honneur d’inscrire leur nom au palmarès d’une des classiques les plus respectées du circuit mondial.

Les primes de l’Amstel Gold Race 2025

