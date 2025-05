ASSE. Vers une plus-value à plus de 17M€ avec Lucas Stassin ?

La recrue la plus chère de l’histoire de l’ASSE est une très bonne pioche pour les Verts.

Ça n’est pas toujours le cas et d’ailleurs que la recrue la plus chère de l’histoire d’un club soit à la hauteur de la dépense, l’AS Saint-Etienne est bien placée pour le savoir puisqu’elle compte aussi Loïs Diony au même tarif, qui n’a pas franchement marqué les esprits stéphanois.

Aussi, car Diony partage depuis l’été dernier la place avec l’attaquant belge Lucas Stassin. Qui lui, donne pleine satisfaction à ses dirigeants. Déjà 12 buts et 4 passes décisives en 28 matchs disputés cette saison avec l’ASSE pour le jeune joueur de 20 ans, recruté depuis le KVC Westerlo, contre une indemnité de 10 millions d’euros.

Désormais valorisé à 27,7 M€ par le CIES

Evidemment, ses statistiques personnelles sont de nature à le valoriser sur le marché des transferts. Ce mercredi, le Centre international d’étude du sport (l’Observatoire du football, CIES) a publié une étude visant à classer les 100 joueurs à la plus forte plus-value potentielle, parmi les recrues les plus récentes.

Lucas Stassin y figure, avec une valorisation estimée à 27,7 millions d’euros. Cela suppose qu’en le cédant à ce tarif, l’AS Saint-Etienne réussirait une plus-value de 17,7 millions d’euros. Pour un joueur non formé au club (c’est-à-dire autrement que William Saliba et Wesley Fofana), ce serait alors un record pour les Verts.