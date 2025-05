ASSE – TFC. Prédictions du match selon les bookmakers

L’ASSE joue son maintien contre un Toulouse FC qui n’a plus peur de rien.

C’est un match à fort enjeu de cette 34e et dernière journée de Ligue 1 au Stade Geoffroy-Guichard où l’AS Saint-Etienne, en situation critique au classement, accueille le Toulouse FC. Les Verts, actuellement 17e, sont dos au mur et contraints à la victoire pour espérer maintenir leur place dans l’élite du football français, tout en gardant un œil attentif sur les résultats du Havre, de Nantes et de Reims. De leur côté, les Toulousains, confortablement installés à la 12e place, n’ont plus d’enjeu sportif et termineront leur saison sans pression.

Les opérateurs sportifs semblent accorder leur confiance aux Stéphanois dans cette rencontre cruciale. Avec une cote de 2,00, représentant une probabilité implicite de 78%, la victoire de l’ASSE est clairement favorisée. Le match nul est proposé à 3,95 (12% de probabilité), tandis qu’une victoire toulousaine s’affiche à 3,28.

L’ASSE favorite mais le nul 1-1 est plutôt envisagé

Dans le détail des scores exacts, les bookmakers privilégient des scénarios favorables aux locaux avec une légère préférence pour un 1-0 (cote de 10,20), suivi de près par un 2-0 (11,00). Le 3-0 est proposé à 17,50. Côté match nul, le 1-1 semble être le score le plus envisageable avec une cote de 6,90, devant le 2-2 (10,50) et le 0-0 (18,00). Pour une victoire toulousaine, le 0-1 est coté à 13,50, le 1-2 à 10,50 et le 0-2 à 19,00.

Les pronostics sur les buteurs mettent en avant Lucas Stassin comme le plus susceptible de faire trembler les filets pour ASSE, mais l’attaquant le plus prolifique des Verts et blessé et il doit jeter l’éponge. Ibrahim Sissoko (2,68) et Zuriko Davitashvili (2,72) sont du coup les mieux positionnés pour marquer. Du côté toulousain, Zakaria Aboukhlal (3,25), Frank Magri (3,30) et Joshua King (3,45) sont les trois principaux candidats à inscrire un but lors de cette rencontre.

À noter que Davitashvili est également bien coté pour délivrer une passe décisive (4,90) ou réaliser une action décisive (2,05), tout comme Magri (8,80 pour une passe, 2,65 pour une action décisive) et King (6,85 et 2,55) dans le camp adverse.

Ce match s’annonce particulièrement tendu au Chaudron, où les supporters stéphanois espèrent voir leur équipe arracher son maintien. Si les bookmakers penchent plutôt en faveur d’une victoire des Verts, la pression de l’enjeu pourrait jouer un rôle déterminant dans cette ultime journée de championnat. L’ASSE devra non seulement s’imposer, mais aussi surveiller les résultats de ses concurrents directs pour le maintien. Une situation qui promet un final haletant pour cette saison de Ligue 1.