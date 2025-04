ASSE – OL. Changement de logo sur le maillot des Verts

L’ASSE dévoile ses plus beaux apparats pour recevoir l’OL, ce dimanche dans le Chaudron.

A match particulier, logo qui l’est tout autant. Alors que se dispute ce dimanche soir au stade Geoffroy-Guichard le derby des voisins AS Saint-Etienne et Olympique Lyonnais, les Verts ont choisi de changer l’ordinaire logo qui orne le maillot des hommes sur le terrain.

Le logo enrichit de l’ASSe pour jouer le derby contre l’OL

D’habitude planté dans sa version la plus simple, sur la poitrine des joueurs stéphanois, ce dimanche soir, l’ASSE le dévoile dans sa configuration la plus enrichie. C’est-à-dire le modèle agrémenté des branches de chêne et laurier, que le club associe aux symboles de force et d’éternité. A sa révélation, il était présenté comme servant principalement à des usages institutionnels.

Parce que ce n’est pas un match comme un autre. ✊ Les Verts porteront fièrement le logo enrichi ce soir. 💚 pic.twitter.com/X02qeVZtQC — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 20, 2025

Dévoilé en 2021 et en vigueur depuis la saison 2022-2023

C’est au commencement de l’année civile 2021 que l’AS Saint-Etienne a radicalement changé son logo (il a fait ses débuts au commencement de la saison 2022-2023 suivante). De vert et de bandes blanches (qui symbolise les stores des enseignes Casino à l’origine du club), ce logo porte aussi des teintes de doré, il inclut l’étoile synonyme des dix titres de champions de France, les armoiries de l’équipe et l’année de sa création, en 1933.