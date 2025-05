ASSE. Combien rapporte aux Verts la 17e place finale en Ligue 1 ?

L’ASSE replonge en Ligue 2, un an tout pile après avoir retrouvé l’élite du foot français.

Il n’y aura pas eu de miracle pour l’AS Saint-Etienne au bout de la 34e et dernière journée de la saison 2024-2025 de Ligue 1. Dix-septièmes les Stéphanois étaient au classement avant ce samedi, dix-septièmes ils restent après s’être inclinés 2-3 à domicile face au Toulouse FC. Une place qui condamne les Verts à la Ligue 2 et les prive de recettes en plus, s’ils avaient progressé plus haut dans la hiérarchie.

Un demi-million d’euros pour la 17e place

Dans la grille de répartition aux clubs prévue par la Ligue de football professionnel, plusieurs critères sont pris en compte : la part fixe, la part au classement final, celle du classement sportif sur cinq saisons ou encore la licence club… Pour les Verts, finir 17es de la saison 2024-2025 vaut équivalence de 500 000 euros, d’après les chiffres publiés dans la semaine par L’Equipe.

D’autres postes de rémunération vont donc s’y ajouter. Le total précis n’est pas connu, mais le quotidien sportif précise à propos de l’AS Saint-Etienne que le part du classement sur cinq saisons révolues augmente les revenus de 126 293 euros supplémentaires. C’est une très maigre compensation alors que l’ASSE a perdu bien plus en retombant directement en Ligue 2, une saison seulement après avoir retrouvé l’élite.