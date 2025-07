ASSE. CIES, Transfermarkt... Combien vaut Lucas Stassin sur le mercato ?

Même s’il semble probable qu’elle perde son jeune attaquant, l’ASSE n’en sortira pas perdante avec Lucas Stassin.

La belle révélation de la saison stéphanoise et une raison de satisfaction, malgré la relégation sportive en Ligue 2. Lucas Stassin est arrivé modestement depuis la Belgique, sans carte de visite ronflante à son CV. Mais à seulement 20 ans, il s’est révélé être un attaquant au sang froid, auteur de douze buts et quatre passes décisives pour sa première saison dans l’élite.

Avec lui les dirigeants de l’AS Saint-Etienne sont sûrs d’être gagnant cet été. Qu’il reste, car il offrira de solides garanties offensives à son coach Eirik Horneland, dans la perspective de retrouver directement l’élite. Ou qu’il s’en aille, car sa cote sur ce marché des transferts avoisine sinon dépasse, le double des 10 millions d’euros payés par les Verts pour le recruter.

La tendance est plutôt à son départ de l’ASSE

C’était l’été dernier, Stassin débarquant de sa Belgique natale et le KVC Westerlo. Il s’est associé à l’ASSE par un contrat sur quatre ans, plus une cinquième saison en option. Ces trois ans (et demi) restants, les spécialistes de l’estimation marchande les valorisent à 18 millions d’euros, pour la valorisation la plus modeste donnée par Transfermarkt, 22,3 millions d’euros, de la part de Football Transfers et jusqu’à 27,7 millions d’euros de l’Observatoire du football CIES.

La tendance serait plutôt au départ du jeune homme, qui ne souhaiterait évoluer en Ligue 2. Plusieurs clubs étrangers et Français seraient venus aux renseignements, notamment l’Olympique de Marseille, le LOSC Lille, le Stade Rennais ou le Paris FC.