AS Monaco. Un ex de l’UCI et de L’Equipe nouveau du développement commercial

Bertrand Vedovotto nouveau transfuge de l’AS Monaco. – @ASMonaco

L’AS Monaco se renforce. Non sur le rectangle vert, le mercato de l’été n’étant pas encore ouvert, mais pour sa direction commerciale. Bertrand Vedovotto vient en effet d’officiellement rejoindre le club de la Principauté en tant que directeur du développement commercial, tel que l’annonce l’intéressé sur le réseau Linkedin . Ce transfert marque un nouveau chapitre dans la stratégie commerciale du club monégasque.

Dans ses nouvelles fonctions, Vedovotto supervisera les ventes liées aux partenariats et à l’hospitalité. Sa mission principale consistera à forger des collaborations innovantes et durables au service du club monégasque.

Anciennement lié au groupe ASO, sa branche événementielle et le média L’Equipe

Avant de rejoindre l’AS Monaco, Bertrand Vedovotto a passé près d’une décennie à l’Union Cycliste Internationale (UCI), où il a occupé le poste de directeur commercial et des droits médias pendant plus de six ans. Dans ces fonctions, il était notamment chargé de la stratégie de croissance des revenus liés aux droits marketing et médias à l’échelle mondiale.

Son expérience à l’UCI lui a permis de développer une expertise dans la négociation de partenariats globaux, la gestion des relations avec les diffuseurs internationaux et la création de plans d’activation sur mesure. Il a notamment supervisé la production télévisuelle des Championnats du Monde UCI, un événement diffusé dans 130 pays.

Le nouveau directeur commercial de l’AS Monaco a également fait ses armes chez Amaury Sport Organisation (A.S.O.), organisateur d’événements sportifs de premier plan comme le Tour de France et le Rallye Dakar, où il a travaillé pendant près de trois ans sur la conception et le développement de packages de sponsoring. Auparavant, Vedovotto avait passé plus de sept ans au sein du groupe L’Equipe (propriété du meme groupe ASO), où il a notamment été responsable du développement, pilotant des projets de diversification hors média.

Diplômé de TBS Education, Bertrand Vedovotto a complété sa formation par un Mastère Spécialisé en Marketing Sportif International à l’ESSEC Business School, où il a pu travailler aux côtés de leaders de l’industrie comme le CIO, l’UEFA et des marques mondiales telles que Coca-Cola et MasterCard.