Antoine Griezmann devient prof de lycée pour la nouvelle campagne de Decathlon

Antoine Griezmann campe le rôle d’un professeur pour les besoins promotionnels de son sponsor Decathlon.

L’équipementier français Decathlon dévoile ce 31 juillet sa nouvelle campagne publicitaire mondiale mettant en scène Antoine Griezmann dans le rôle d’un professeur de football. Cette opération promotionnelle vise à présenter la nouvelle gamme de crampons CLR Red.

Une campagne commerciale réalisée par Lafourmi

La campagne s’articule autour d’un film publicitaire où Antoine Griezmann endosse le costume de « Professeur Griezmann » dans une salle de classe fictive baptisée « CLR Academy ». Le champion du monde 2018 y dispense des cours de « connaissances du football » à des élèves équipés des nouveaux crampons rouges de la marque.

Cette campagne accompagne le lancement des crampons CLR, premiers à porter les initiales d’Antoine Griezmann. Le film a été conçu par l’agence Lafourmi (The Fan Syndicate Group) et réalisé par Pierre Davy de la société de production Hiersoir. La campagne est diffusée à l’échelle mondiale sur les réseaux sociaux d’Antoine Griezmann et de Decathlon, avec des déclinaisons prévues dans les points de vente de l’enseigne.