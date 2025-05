Alex Morgan. L’ex star de l’OL entre au capital d’un club

Sa carrière terminée, Alex Morgan investit dans le dernier club de foot qu’elle a fréquenté.

L’ancienne attaquante internationale américaine Alex Morgan, qui avait porté les couleurs de l’Olympique Lyonnais en 2017, franchit une nouvelle étape dans sa carrière post-sportive en devenant actionnaire minoritaire du San Diego Wave FC, le club qu’elle a fréquenté sur la fin de sa carrière.

Cette prise de participation associe la championne à la famille Leichtman-Levine, nouveau propriétaire majoritaire du club californien depuis mars 2024. Le groupe familial, dirigé par les experts en private equity Lauren Leichtman et Arthur Levine, avait alors acquis la franchise pour 113 millions de dollars auprès de Ron Burkle, établissant un record de valorisation pour une équipe de la National Women’s Soccer League (NWSL).

Le club qu’elle a fréquenté avant de prendre sa retraite

« San Diego est l’endroit où j’ai construit mon foyer, où j’élève mes enfants et où j’ai trouvé un but au-delà de ma carrière de joueuse », a déclaré Morgan par communiqué, elle qui a pris sa retraite sportive l’année dernière en étant devenu la meilleure buteuse et passeuse de l’histoire du club avec 28 réalisations et 11 passes décisives. « Je croyais en Wave FC avant même qu’un seul match ne soit joué, et je continue de croire que ce club a le pouvoir de changer l’avenir du sport féminin. »

Lors de la saison inaugurale, Morgan avait remporté le Soulier d’Or de la NWSL avec 16 buts, propulsant San Diego comme première équipe d’expansion de l’histoire de la ligue à se qualifier pour les playoffs. En 2023, elle avait guidé le Wave vers son premier trophée, le NWSL Shield, soulevé devant une foule record au Snapdragon Stadium.