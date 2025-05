AC Milan. Ces Iphone en or personnalisés offerts à Maignan et Théo Hernandez

Heureux cadeaux offerts aux joueurs de l’AC Milan. – @IDG

C’est la fin de la saison et le début des récompenses. Matérielles pour ce qui concerne les joueurs de l’effectif de l’AC Milan, qui viennent de recevoir un smartphone de la marque californienne à la pomme, personnalisé pour chacun. Tous ont une coque en or qui portent le prénom et le numéro de chacun.

Au nom et au numéro de chaque joueur de l’effectif de l’AC Milan

C’est le cas des internationaux français, le gardien de but Mike Maignan, ou le défenseur latéral Théo Hernandez qui l’a reçu tout sourire. Les détails de l’opération ne sont pas connus, mais d’après les publications d’IDG, la société à l’origine de leur création, il semble qu’elle soit commerciale est liée au promoteur immobilier Novvi Properties, basé à Dubaï, aux Emirats arabes unis.

Peut-être parce que Novvi Properties a entreprise depuis le début de ce mois une vaste opération de séduction auprès de la population italienne. Les téléphones, du dernier modèle de la marque américaine, ont tous été livrés en mains propres aux heureux récipiendaires.