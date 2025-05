PSG. Nouveau bolide à 2500 000€ pour Désiré Doué

Une Mercedes AMG SL Roadster pour Désiré Doué.

Comme dans sa saison sportive, Désiré Doué est monté en puissance. Le jeune attaquant de couloir de 19 ans, débarqué au Paris Saint-Germain l’été dernier, depuis le Stade Rennais moyennant 50 millions d’euros, est l’une des joueurs offensifs les plus prometteurs de sa génération chez les Bleus.

Désiré Doué a troqué une Mercedes par une autre

Avant de prendre du volume, sur le terrain mais aussi en dehors, le néo international français a fait ses gammes sur la route, au volant d’une voiture de la marque allemande Mercedes-Benz. A bord, au départ, d’un modèle GLA à plus ou moins 45 000 euros. Mais voilà que depuis quelques semaines, Désiré Doué est monté en compétence automobile, en troquant sa première Mercedes pour une autre beaucoup plus imposante, puissante. Et forcément chère.

C’est une version AMG SL Roadster, un monstre de puissance avec son moteur jusqu’à 585 chevaux qui ronronne (fort) sous le capot du bolide. Cela autorise un 0 à 100 km/h englouti en plus ou moins 4 secondes. Une capacité d’accélération élevée, qui colle plutôt bien à son propriétaire de footballeur, aux qualités évidentes de vélocité et rapidité. Cette version musclée et particulièrement esthétique du constructeur à l’étoile approche les 250 000 euros sur le marché. C’est l’équivalent d’un demi-mois de salaire pour Désiré Doué avec le Paris Saint-Germain.