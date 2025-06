Greenwood, De Zerbi, Harit... Les clinquants bolides des joueurs de l'OM

De la bleu Mercedes de Lirola à la Porsche de De Zerbi, en passant par le Classe G de Quentin Merlin, les voitures allemandes sont majoritaires à l’OM.

Vitesse et vélocité caractérisent les joueurs de l’Olympique de Marseille sur le rectangle vert. C’est aussi des qualités qui collent à beaucoup des voitures que possèdent les Phocéens. A l’OM, comme sur à peu près tous les autres parkings des clubs de la Ligue 1, les bolides construits par des marques allemandes sont majoritaires.

Et comme pour la plupart des équipes de l’élite, Mercedes et Audi sont dominants. Question modèles par contre, il y a un peu de tout, entre des musclées Audi RS, à l’instar de la RS Q3 Sportback du feu follet anglais, Mason Greenwood, des volumineux comme l’imposant Mercedes classe G de Quentin Merlin ou de plus familiale, pour d’autres joueurs du collectif de Roberto De Zerbi, parmi lesquels le patron danois du milieu de terrain, Pierre-Emile Højbjerg.

Roberto De Zerbi roule en Porsche

Puisque l’on en parle, le coach de l’Olympique de Marseille aussi roule pour une marque allemande, mais un constructeur musclé, à la hauteur finalement de son management, avec son Porsche Cayenne de couleur noire.

Précisons que nombre des footballeurs de l’élite français ont plusieurs modèles en leur possession, dont ils ne sont d’ailleurs pas forcément les propriétaires. Niveau prestige et motorisations ronflantes, le numéro un de l’équipe (depuis le départ de Pierre-Emerick Aubameyang et ses voitures d’exceptions) est sans nul doute le milieu offensif, Amine Harit qui se déplace tantôt à bord d’une luxueuse Bentley Bentayga, tantôt au volant d’une féroce Ferrari SF90.