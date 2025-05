RC Lens. Après Lens, Diego Lopez en pole pour rejoindre la Juve

L’ancien directeur sportif du RC Lens bientôt au service de la Juventus Turin ?

Un peu plus d’une semaine après son départ du RC Lens d’un commun accord avec la direction, Diego Lopez se retrouve déjà au cœur des spéculations du mercato dirigeants. L’ancien directeur sportif artésien, qui n’aura passé qu’une saison dans le Nord, figurerait en bonne position pour rejoindre la Juventus Turin dans le cadre d’une refonte complète de l’organigramme turinois.

Le club piémontais traverse actuellement une période de transition majeure à tous les niveaux. L’arrivée imminente de Damien Comolli, ex-président du Toulouse FC, au poste de directeur général, s’accompagne du départ annoncé de Cristiano Giuntoli après seulement une saison en poste. Cette révolution dirigeante pourrait bénéficier à Lopez, dont le profil correspond aux attentes turinoises, d’après une information de Tuttosport.

Comolli, qui s’apprête à s’installer à Turin aux côtés de Giorgio Chiellini dans un rôle de plus en plus central, chercherait à s’entourer d’expertises éprouvées. Selon la presse italienne, le dirigeant français privilégierait un renfort en provenance de Ligue 1, championnat qu’il connaît parfaitement.

L’homme derrière la vente la plus chère de l’histoire du RC Lens

Le profil de Diego Lopez séduit par sa polyvalence. Après ses débuts comme scout, il a gravi tous les échelons du football français, devenant l’un des plus jeunes directeurs sportifs des cinq grands championnats européens. Avant le RC Lens, il est passé par l’AS Monaco, le LOSC Lille et les Girondins de Bordeaux. C’est notamment lors de sa collaboration avec Luis Campos au LOSC qu’il a contribué à la découverte et à la valorisation de joueurs comme Victor Osimhen, Rafael Leao ou Gabriel Magalhaes, aujourd’hui stars de leurs clubs respectifs.

L’hiver dernier, Lopez a orchestré le transfert du défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov vers Manchester City pour 40 millions d’euros, une opération synonyme de cession la plus chère de l’histoire du RC Lens et l’une des plus grosses plus-values du football français.

L’éventuelle arrivée de Lopez ne fermerait pas la porte à d’autres mouvements. Matteo Tognozzi, ancien dirigeant de la Juventus parti au Granada en octobre 2023, pourrait également faire son retour avec des responsabilités élargies dans le secteur du recrutement.