Stade Rennais. Inspiré du marché des Lices, le maillot third 2025-26 dévoilé

Première sortie ce samedi pour le nouveau maillot third du Stade Rennais.

Un design noir aux motifs rouge et or rendant hommage à la Halle Martenot : Puma et le Stade Rennais présentent le troisième maillot pour la saison 2025-2026 du collectif breton. La tunique s’inspire du marché des Lices, deuxième plus grand marché de France et premier de Bretagne, lieu emblématique des week-ends rennais.

Le maillot adopte une base noire avec un col rond et des manches ornés de motifs rouge et or. Ces détails rappellent l’architecture de la Halle Martenot, bâtiment abritant le marché des Lices depuis près de quatre siècles. La présentation s’est déroulée directement au cœur du marché, avec des commerçants locaux portant la nouvelle tenue lors d’un shooting photo organisé entre les étals. L’événement s’est poursuivi dans un bar de la place des Lices avec une animation incluant galettes-saucisses et musique.

Le maillot se décline en deux versions, l’une « Replica » destinée aux supporters et l’autre, « Authentique », est identique à celle portée par les joueurs. Les Rennais l’étrenneront lors du match amical contre Genoa ce samedi au Roazhon Park.