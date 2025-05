Choc au sommet pour la fin de la Ligue 1 2025 entre le LOSC et l’OM ce dimanche à Pierre-Mauroy.

C’est l’un des rendez-vous les plus attendus de cette fin de saison. Lille accueille Marseille ce dimanche 4 mai à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Plus qu’un classique entre Nord et Sud, cette affiche oppose deux candidats directs à la qualification pour la prochaine Ligue des champions, dans un championnat plus serré que jamais. Le podium est en jeu à l’occasion de LOSC – OM 2025 en direct streaming, à voir exclusivement ce dimanche soir sur DAZN.

En jeu : bien plus que trois points. Lille, solide à domicile, reste sur une série de victoires convaincantes. Marseille, de son côté, aborde ce déplacement fort d’une large victoire acquise lors de la dernière journée. Le contexte est donc explosif : le vainqueur prendra une option sérieuse sur le podium, tandis que le perdant pourrait voir ses ambitions européennes compromises.

Une opposition annoncée serrée avant le coup d’envoi

Le match se déroulera à la Decathlon Aréna – Stade Pierre Mauroy, dont la capacité dépasse les 50 000 places. Les bookmakers anticipent une explication serrée entre les deux duellistes qui visent le même objectif final en championnat de France. Le coup d’envoi est prévu à 20h45. La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne DAZN 1, disponible via Smart TV, ordinateur ou mobile.

La plateforme propose l’intégralité de la Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison, y compris les deux dernières journées sous forme de multiplex. De quoi vivre pleinement la fin d’un championnat qui s’annonce haletant jusqu’au bout.