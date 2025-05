Dernier combat de son contrat avec Canal+, Tony Yoka affronte le Russe Arslan Yallyev, ce samedi de la mi-mai 2025.

Ce samedi 17 mai, les amateurs de noble art ont rendez-vous avec un combat déterminant pour la carrière du champion olympique français de Rio 2016. Il affrontera un impressionnant boxeur russe dans l’enceinte flambant neuve de l’Adidas Arena à Paris, qui devient « the place to be » des soirées de sports de combats. Yoka – Yallyev 2025 en direct live streaming est un affrontement à ne pas manquer, diffusé en exclusivité sur Canal+ Sport 360 à partir de 21h.

Pour suivre Yoka – Yallyev 2025 en direct live streaming

Yoka – Yallyev 2025 en direct live streaming le dernier combat du contrat avec C+

Pour Yoka, ce duel représente bien plus qu’un simple combat. Après une série noire de trois défaites consécutives qui avait considérablement terni son image, le Français a amorcé son retour en 2024 avec deux victoires expéditives face à des adversaires modestes. Aujourd’hui, il doit prouver qu’il peut encore prétendre aux sommets de la boxe mondiale.

Face à un Russe invaincu en 16 combats professionnels

Face à lui se dresse un obstacle de taille : Arslan Yallyev. Le pugiliste russe présente un palmarès immaculé de 16 victoires en autant de combats professionnels. Réputé pour sa puissance de frappe et sa solidité mentale, Yallyev débarque dans la capitale française avec l’ambition claire de faire tomber l’ancien champion olympique et d’ajouter un nom prestigieux à son palmarès.

L’enjeu est d’autant plus important pour le Français qu’il s’agit de son dernier combat sous contrat actuel. Une victoire relancerait sa carrière, tandis qu’une défaite pourrait sérieusement compromettre ses ambitions mondiales. Les spectateurs de l’Adidas Arena et les téléspectateurs de CANAL+ Sport 360 s’apprêtent donc à vivre une soirée électrique où deux styles et deux destins vont s’entrechoquer sur le ring parisien.