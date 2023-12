Yoka – Merhy 2023 en direct live streaming

C’est un combat de la plus haute importance pour la suite de sa carrière que dispute Tony Yoka, ce samedi soir face au Belge Ryad Merhy.

La « conquête », ainsi que la nommait à ses débuts le diffuseur et principal partenaire du champion olympique de Rio n’est qu’un lointain souvenir. Ce samedi soir, c’est son futur dans le monde la boxe professionnelle que joue ni plus, ni moins, le Français. Propriétaire des droits de diffusion de son poulain, c’est la chaîne Canal + qui diffusera le choc Yoka – Merhy 2023 en direct live streaming, au terme d’une soirée dédiée au Noble Art. Canal est La chaîne du sport (Ligue 1, Ligue des champions, Top 14 rugby, F1, MotoGP…) et elle propose des offres couplées à DANZ et Bein Sports.

Suivez Yoka – Merhy 2023 en direct live streaming

Vers 22h30 l’explication sur le ring, Yoka – Merhy 2023 en direct live streaming

Après des débuts sans anicroches, parfois il est vrai face à des boxeurs de seconde zone, Tony Yoka est tombé. Et doublement. De quoi remettre en question les espoirs de triomphe du boxeur de 31 ans. son palmarès chez les lourds professionnels est désormais de onze victoires pour deux défaites. Elles sont consécutives, après Martin Bakole, c’est Carlos Takam qui l’a dominé. Une troisième défaite consécutive serait probablement rédhibitoire pour la suite de sa carrière.

Deux combattants qui restent sur une défaite à effacer

Il devra croiser le fer, ce samedi soir, face au Belge Ryad Merhy, un boxeur du même âge plus petit de 20 cm (1m81 contre 2m01 au Français) et 6 kilos d’écart (104 contre 110,5). Surtout, Ryad Merhy monte de catégorie des lourds-légers aux poids lourds et la transition n’a pas été facile pour lui, qui a été battu le 13 mai dernier, contre le Sud-Africain Kevin Lerena. Merhy lui aussi joue gros sur le ring, pour l’occasion dressé sur le central du stade Roland-Garros. Le Belge d’origine ivoirienne compte 31 victoires pour deux défaites. Il est professionnel depuis 2013, quand Yoka l’est devenu en 2017.