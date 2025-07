Oleksandr Usyk remet sa ceinture en jeu face à Daniel Dubois, pour la revanche de 2025.

Le rendez-vous est pris pour les amateurs de boxe. C’est un choc de génération entre l’incontesté champion du monde de 38 ans et son plus jeune challenger, de 11 ans son cadet. Ils montent de nouveau sur le ring ce samedi 19 juillet, au stade de Wembley, à Londres. En jeu : la ceinture de champion du monde des poids lourds (+90 kg). Un affrontement entre deux hommes que tout oppose ou presque, et qui se retrouvent deux ans après un premier duel marqué par la victoire de l’Ukrainien. Pour ce deuxième round du choc Usyk – Dubois 2025 en direct streaming, rendez-vous sur DAZN, dans la soirée ce samedi.

Suivez Usyk – Dubois 2025 en direct streaming

DAZN diffuse l’acte 2 de Usyk – Dubois 2025 en direct streaming

Âgé de 38 ans, Usyk s’était imposé en août 2023 face au Britannique, plus jeune de onze ans, en le mettant K.-O. lors de la neuvième reprise. Ce succès avait confirmé la place du champion olympique 2012 parmi les références de la catégorie reine. Depuis, les deux boxeurs ont poursuivi leur parcours, chacun dans son registre, avant de croiser à nouveau leurs trajectoires.

Le champion du monde invaincu le restera-t-il face à plus jeune que lui ?

La revanche aura pour cadre l’immense enceinte de Wembley, théâtre de nombreux grands combats et symbole du sport britannique. Le combat est programmé en fin de soirée, en dernière affiche d’un gala organisé dans la capitale anglaise. Le début de la confrontation est prévu aux alentours de 23h45, sous réserve du déroulé des combats précédents. L’invaincu ukrainien, Oleksandr Usyk (23 combats professionnels et 23 victoires) est naturellement le grand favori des bookmakers.

Pour suivre le choc en direct, la diffusion sera assurée par la plateforme DAZN, détentrice des droits pour l’événement. Une retransmission annoncée en exclusivité, accessible par abonnement. Un combat au sommet entre deux générations, avec un titre mondial en jeu et une rivalité déjà bien installée sur le ring.