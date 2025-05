Une pépite du Paris FC signe pour la famille Pinault

Une joueuse du Paris FC signe avec CAA Base.

Elle n’a que 20 ans, mais déjà la carrière de Melween N’Dongala s’accélère à grandes enjambées. Depuis son arrivée au Paris FC en 2019, la défenseuse latérale progresse dans la hiérarchie des équipes jeunes, jusqu’au monde des professionnelles, qu’elle a rejoint en 2023, après signature de son premier contrat pro.

Melween N’Dongala rejoint la pléiade de stars de CAA Base

Pour l’accompagner dans ses étapes prochaines, Melween N’Dongala vient de s’adjoindre les services de l’agence CAA Base, l’une des plus influentes du marché, qui compte plus de 600 joueurs dans son pool d’athlètes et une valorisation cumulée proche du milliard et demi d’euros. Parmi les très nombreuses têtes d’affiches, citons l’ailier des Bleus, Kingsley Coman, le meneur des Blues de Chelsea, Cole Palmer, ou en Ligue 1, le très convoité attaquant du FC Nantes, Moses Simon.

Une joueuse du Paris FC conseillée par l’agence de la famille Pinault

Clin d’oeil amusant à cette signature de la joueuse du PFC avec CAA Base, l’agence a été racheté voilà plusieurs mois par la famille Pinault. Les Pinault, qui veillent aux intérêts du Stade Rennais et qui dirigent l’empire Keiring, centré sur l’univers du luxe. Le luxe, c’est aussi le domaine de prédilection du groupe LVMH, propriété de la famille Arnault, elle même nouvellement actionnaire majoritaire du Paris FC. Dans les affaires aussi, le monde est parfois petit.