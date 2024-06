Ukraine – Belgique 2024 en direct live streaming

La Belgique de Jérémy Doku affronte l’Ukraine dans le dernier match de l’Euro 2024 en Allemagne.

Le groupe E de l’Euro 2024 s’achève ce mercredi soir et il revêt un intérêt particulier pour l’équipe de France qui affrontera le deuxième en huitièmes de finale de l’Euro. Toutes les autres dans ce groupe, se retrouvent à égalité de points, rendant cette rencontre décisive pour la qualification au tour éliminatoire. Ukraine – Belgique 2024 en direct live streaming est à 18h et à voir exclusivement sur la chaîne BeIn Sports 1, accessible via l’offre de RMC Sports avec ou sans engagement de durée.

Pour voir Ukraine – Belgique 2024 en direct live streaming

Sur BeIn Sports 1 et à 18h, Ukraine – Belgique 2024 en direct live streaming

L’Ukraine a connu des débuts difficiles avec une sévère défaite à l’entame 3-0 contre la Roumanie, avant de se reprendre en battant la Slovaquie 2-1 au match suivant. La Belgique a suivi un chemin inverse, perdant son premier match 1-0 face à la Slovaquie, puis elle s’est reprise au deuxième match contre la Roumanie qu’elle a battu 2-0.

La victoire est impérative pour les deux équipes qui visent la qualification. Côté ukrainien, Mykhailo Mudryk sera attendu pour faire la différence, tandis que la Belgique comptera sur l’expérience de Kevin De Bruyne, buteur lors du dernier match. Le futur adversaire des Bleus est peut-être sur le terrain de ce match de la dernière journée de la phase de groupes à l’Euro.

Ukraine – Belgique, les compositions probables

Ukraine : Trubin – Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko – Zinchenko, Stepanenko – Tsygankov, Sudakov, Mudryk – Yaremchuk

Belgique : Casteels – Castagne, Faes, Vertonghen, Theate – Tielemans, Onana, De Bruyne – Doku, Lukaku, Carrasco