Turquie – Portugal 2024 en direct live streaming

Turquie – Portugal est un choc de cette journée de samedi à l’Euro 2024.

L’Euro de football propose ce samedi 22 juin une deuxième affiche alléchante comptant pour le groupe F, entre deux équipes victorieuses lors de leur premier match. Cette rencontre, prévue à 18h00 au Signal Iduna Park de Dortmund, pourrait être décisive pour la qualification en huitièmes de finale. Turquie – Portugal 2024 en direct live streaming n’est à voir que sur BeIn Sports, accessible via une offre sans engagement avec le pack des chaînes RMC Sport.

La Turquie, emmenée par son entraîneur Vicenzo Montella, a impressionné lors de son entrée en lice avec une victoire 3-1 contre la Géorgie. Les buts spectaculaires de Mert Müldür et Arda Güler ont démontré le potentiel offensif de cette équipe.

Le vainqueur sera qualifié pour la suite de l’Euro de football

Le Portugal, quant à lui, a connu plus de difficultés mais s’est finalement imposé 2-1 face à la République Tchèque dans les dernières minutes. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers chercheront à confirmer cette entame positive. L’enjeu est de taille : le vainqueur de ce match validera son billet pour les huitièmes de finale. Cette perspective promet une rencontre intense et disputée entre deux sélections ambitieuses.

Les amateurs de football pourront suivre ce match crucial en direct sur beIN SPORTS 1, avec une émission d’avant-match animée par Darren Tulett et son équipe de consultants.