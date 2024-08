Le tout premier tirage de la Ligue des champions 2024-2025 nouvelle version.

La saison en C1 s’annonce sous le signe du changement. Ce jeudi à 18 heures, Monaco accueillera un tirage au sort inédit qui définira le parcours des 36 équipes engagées dans cette nouvelle formule élargie. Pour voir le tirage Ligue des champions 2024-2025 en direct streaming, il faudra être branché sur la chaîne L’Equipe qui proposera l’événement en clair. Canal+ aussi, à ses abonnés.

Pour voir Tirage Ligue des champions 2024-2025 en direct streaming

Sur L’Equipe ou C+ le Tirage Ligue des champions 2024-2025 en direct streaming

Fini le traditionnel système de groupes : place à une phase de championnat unique où chaque club affrontera 8 adversaires. L’innovation majeure réside dans le processus de tirage, entièrement informatisé. Un logiciel développé par AE Live attribuera à chaque équipe ses 8 opposants, répartis équitablement entre les quatre chapeaux établis selon l’indice UEFA.

Le PSG dans le chapeau 1, le Losc dans le 3, Monaco et Brest, le 4

Le PSG, seul représentant français dans le chapeau 1, côtoiera les cadors européens tels que Manchester City et le Real Madrid. Lille figure dans le chapeau 3, tandis que Monaco et le surprenant Stade Brestois se retrouvent dans le chapeau 4. Ce tirage high-tech, d’une durée estimée à une heure, respectera certaines contraintes : pas d’affrontements entre clubs d’un même pays et un maximum de deux adversaires issus d’une même nation. L’ordinateur déterminera également la répartition des matches à domicile et à l’extérieur.

Finale programmée à l’Allianz Arena du Bayern Munich

À l’issue de cette phase, les 8 premiers du classement accéderont directement aux 8èmes de finale. Les équipes classées de la 9ème à la 24ème place disputeront des playoffs, sans repêchage possible en Ligue Europa. Le coup d’envoi de cette nouvelle ère sera donné mi-septembre 2024, pour une finale prévue le 31 mai 2025 à l’Allianz Arena de Munich.