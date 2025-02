Le Super Bowl 2025 oppose les Kansas City Chiefs aux Philadelphia Eagles.

La grand-messe du football américain s’apprête à vivre une édition potentiellement historique ce dimanche 9 février au Caesars Superdome de La Nouvelle-Orléans. Un événement qui mêlera sport et spectacle, avec plusieurs premières à la clé. Les supports pour suivre l’événement en live sont nombreux. Mais pour suivre le Super Bowl 2025 en direct streaming en clair, il faudra se brancher sur M6, la chaîne et son site web.

Pour voir le Super Bowl 2025 en direct streaming en clair

Sur M6, BeIn Sports ou DAZN le Super Bowl 2025 en direct streaming

Les Kansas City Chiefs peuvent entrer dans la légende en devenant la première franchise à remporter trois Super Bowls consécutifs. Après leurs victoires face à Philadelphie (38-35) en 2023 et San Francisco (25-22) en 2024, les Chiefs retrouvent les Eagles dans une revanche explosive. L’équipe menée par Patrick Mahomes, déjà MVP du Super Bowl en 2019, 2022 et 2023, arrive en pleine confiance après avoir surclassé Washington (55-23) en demi-finale. De leur côté, les Eagles ont décroché leur billet au terme d’une bataille acharnée contre les Buffalo Bills (32-29).

Kendrick Lamar animera le show de la mi-temps

La mi-temps promet d’être électrique avec la présence de Kendrick Lamar, l’une des figures majeures du rap actuel. Le show, prévu aux alentours de 2h du matin (heure française), verra également la participation de SZA, l’interprète des hits « Kill Bill » et « Snooze ». Un spectacle qui s’annonce mémorable, d’autant plus qu’il marquera une première historique : la présence annoncée de Donald Trump, qui deviendrait le premier président américain en exercice à assister à un Super Bowl.

Tous les supports pour suivre la grand-messe de la NFL

Pour ne rien manquer de cet événement, les fans français auront l’embarras du choix. Le coup d’envoi sera donné à 00h30 (heure française) et la rencontre sera diffusée simultanément sur trois chaînes : beIN Sports, M6 et DAZN. Une couverture exceptionnelle pour un événement qui s’annonce déjà comme l’un des plus marquants de l’histoire du football américain.