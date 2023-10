Combien coûte les billets pour la finale de la Coupe du monde 2023 de rugby ?

Nouvelle-Zélande ou Afrique du Sud, quelle nation soulèvera le trophée Webb-Ellis ?

Rendez-vous ce samedi soir, à partir de 21h, au Stade de France de Saint-Denis pour la finale de la Coupe du monde 2023 de rugby, dernier match du tournoi disputé depuis le mois de septembre en France. Il n’y a naturellement plus de places pour acheter en direct, un billet pour l’opposition de la Nouvelle-Zélande et de l’Afrique du Sud, mais il est toujours possible d’obtenir un sésame en passant par la plateforme de revente.

950 euros pour un billet de la finale de la Coupe du monde de rugby 2023

Elle est accessible sur le site officiel de cette Coupe du monde, à l’instant pour nous d’écrire ces lignes, quelques offres sont accessibles, mais pour vivre l’événement depuis les tribunes de l’enceinte dyonisienne, il faut y mettre le prix. A savoir 950 euros pour les places disponibles qui sont celles d’une catégorie 1. Comprendre idéalement placée non loin de la pelouse. Il n’y a ici pas d’abus des revendeurs, les tarifs sont les mêmes que ceux proposés il y a plus d’un an, en septembre 2022, à l’ouverture de la billetterie.

Plusieurs places restent accessibles pour la petite finale

Ce sont justes les accessits les plus chers sachant que la grille tarifaire débutait pour cette finale à partir de 100 euros en catégorie 4, puis 200 euros pour la catégorie 3 et 450 euros la 2. Cela n’en est pas moins plus deux fois plus coûteux que les premiers prix match pour la troisième place qui oppose l’Argentine à l’Angleterre ce vendredi soir toujours au Stade de France. Il faut compter un minimum de 40 euros pour une catégorie 4 et jusqu’à 176 euros, la 1. A quelques heures du match, ce vendredi, plusieurs places étaient à revendre dans toutes les catégories.