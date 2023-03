Biathlon: Johannes Boe, une saison 2023 record à 2 M€

Johannes Boe a réussi une saison de biathlon majuscule. Presque écoeurante pour l’adversité.

Heureusement, le personnage est sympathique et apprécié du public, des coachs et bien sûr des coureurs. Car Johannes Boe a de quoi sinon tous les irriter, tant il a dominé avec une facilité déconcertante, pour ne pas dire insolente, tout le reste du peloton de la saison 2023 de biathlon. Résumer l’exercice du Norvégien en un chiffre, revient à dire qu’il a gagné 19 des 25 courses programmées, entre la coupe et le championnat du monde. Une performance, presque hors norme qui vaut à l’intéressé de gagner le plus gros prize money de sa discipline.

Johannes Boe a tout raflé cette saison 2023 de biathlon

Le site Ski-nordique.net a fait les comptes de toutes les primes cumulées depuis l’entame jusqu’à la dernière étape fixée le week-end dernier, chez lui, à Oslo-Holmenkollen ; le plus jeune des frangins Boe avoisine, sinon dépasse, les 2 millions d’euros. Cela, en prenant donc en compte toutes ses performances individuelles et collectives. Pour rappel, une victoire sur le calendrier de la coupe du monde 2023 de biathlon valait 15 000 euros à son auteur. Contre 25 000 euros, si elle était acquise à l’occasion des Mondiaux, cette année disputé à Oberhof, en Allemagne.

Une saison de cannibale pour le numéro un Norvégien et mondial

Quant à la victoire au classement général, elle est primée 28 000 euros. Riche d’argent donc, la saison de Johannes Boe l’est donc aussi de titres, avec le gros globe de cristal de sa victoire au général de la Coupe du monde, le plus petit de la spécialité pour son succès sur le sprint et la poursuite ainsi que ses trois médailles d’or aux Mondiaux. Un performance de cannibale, pour un athlète qui avait particulièrement les crocs.