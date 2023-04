Marathon de Paris 2023: Les primes (prize money) à gagner

Pour les meilleurs du Marathon de Paris 2023, il y aura une récompense financière en plus.

Ils se sont élancés, dès potron-minet, pour les leaders, avec un temps d’avance sur tout le monde pour les meilleures des filles, afin d’envisager l’arrivée commune avec les garçons, au bout des 42,195 kilomètres de la course. Pour les vainqueurs hommes et femmes du Marathon de Paris 2023, il y aura une prime financière, en complément du classique tee-shirt de finisher offert par l’équipementier sponsor et la médaille de l’événement.

Une prime de 30 000 $ aux vainqueurs femmes et hommes du Marathon 2023 de Paris

Le prize money ne prévoit pas de dotation pour tout le monde, mais il y a 30 000 dollars viser pour les deux lauréats. Et une rallonge supplémentaire de 5 000 $, si le record est battu. Sur un parcours légèrement modifié sur cette édition du Marathon de Paris 2023, les premiers, catégorie handisport, puis les femmes une poignée de secondes plus tard, se sont élancés peu avant 8h. Les garçons ont suivi sur les coups de 8h15. Et après le reste des quelques 50 000 participants venus découvrir ou redécouvrir ce marathon parmi les plus fréquentés du monde.

Une édition singulière un an avant les Jeux Olympiques de Paris

C’est aussi une édition singulière, qui précède d’un an les Jeux Olympiques de Paris (le parcours a été dévoilé et il ne sera naturellement pas le même sur les JO). L’arrivé de ce Marathon 2023 sera jugée en milieu de matinée, ce dimanche matin, sur l’avenue Foch, dans le 16e arrondissement. C’est alors que l’on saura qui succèdera à la Kényane Judith Jeptum Korir et l’Éthiopien, Deso Gelmisa, vainqueurs de l’édition. dernière.

Détail des primes à gagner au Marathon de Paris 2023

10es = 1 500 $

9es = 1 500 $

8es = 2 000 $

7es = 3 000 $

6es = 4 000 $

5es = 6 000 $

4es = 10 000 $

3es = 15 000 $

2es = 22 000 $

1ers = 30 000 $