Pays-Bas – Etats-Unis 2022 en direct live streaming

L’une des belles révélations de ce début de Mondial 2022, que Cody Gakpo. L’attaquant des Pays-Bas affronte les Etats-Unis à la Coupe du monde, au Qatar.

C’est peut-être l’un des huitièmes de finale de la Coupe du monde les plus équilibrés, sur le papier. Il oppose en effet, la huitième nation mondiale, à la seizième. Et c’est la première affiche de cette phase finale qui débute, ce samedi. Rendez-vous à partir de 16h, pour le clash Pays-Bas – Etats-Unis 2022 en direct live streaming. C’est Bein Sport le diffuseur de cette rencontre, la chaîne a seules les droits de diffusion de tout le Mondial et se couple avec l’offre large de sport sur Canal + (Ligue 1, Top 14, Formule 1…)

Pour regarder Pays-Bas – Etats-Unis 2022 en direct live streaming

Pour les abonnés de Bein Sport, Pays-Bas – Etats-Unis 2022 en direct live streaming

Ce sont les Oranje qui abordent les débats en position de force. La nation de Memphis Depay et l’excellent Cody Gakpo a bouclé la première phase en terminant première du groupe 1, où évoluait notamment le pays hôte du tournoi, le Qatar. Les USA, du Lillois Timothy Weah ont quant à eux décroché la deuxième place du groupe B, dans le dos de l’Angleterre, première. La rencontre est programmée sur la pelouse du Stade Khalifa International où devraient se presser quelques 40 000 supporters.

Un partout balle au centre à l’historique entre les deux pays

Les Pays-Bas sont donc les favoris, mais chez les bookmakers la différence ne transpire pas la confiance. La cote de la victoire de la nation néerlandaise est en effet proche de 2 et celle du Team USA est au double, environ. Ce ne sera que la deuxième opposition historique des Pays-Bas face aux Etats-Unis et le bilan est à l’équilibre parfait, avec une victoire dans chaque camp. Le pays vainqueur de ce premier huitième du Mondial 2022, affrontera le lauréat de l’autre match du jour, qui oppose l’Argentine à l’Australie, plus tard en soirée.