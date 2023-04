Valeur commerciale des fans des clubs de la L1 sur les réseaux sociaux

Avoir une communauté 2.0 élevée, c’est bien, mais pas forcément le meilleur indicateur pour des fans engagés. La preuve par la valeur des fans des clubs de la Ligue 1 sur les réseaux sociaux.

Très suivis sur les réseaux sociaux, les clubs de football attirent de nombreux sponsors, qui sont prêts à leur donner des millions d’euros pour être visibles auprès d’un très grand nombre de fans. En Ligue 1, le PSG, avec près de 200 millions de followers sur ses différentes plateformes, domine largement les débats, loin devant l’OM, ou encore le RC Lens. Pourtant, selon une étude menée par Horizm, société spécialisée dans l’analyse des audiences numériques des écuries sportives, ce n’est pas le club de la capitale qui mène la danse lorsqu’il s’agit de la valeur commerciale des fans.

Le PSG derrière l’OM et le RC Lens, l’AJA premier en valeur commerciale des fans sur les réseaux sociaux

Dans ce domaine, c’est l’AJ Auxerre qui parvient à tirer son épingle du jeu, suivi par le Stade Brestois et du RC Strasbourg. Pour une marque, un fan de l’AJA vaut 1,56 euro, soit près de quatre fois plus qu’un supporter du PSG, qui pour un partenaire commercial, vaut 41 centimes. Le club de la capitale est aussi derrière l’OM (52 centimes) et le RC Lens (90 centimes). Cela s’explique, puisque plus le nombre de followers est grand, moins les sponsors associés au club auront d’impact et seront visibles auprès du très large public. Un partenaire commercial a plus de chances de toucher l’ensemble d’une communauté si celle-ci est petite.

La valeur commerciale des fans sur les réseaux sociaux peut aussi dépendre de leur interactivité

Avoir un plus petit nombre de followers sur les réseaux sociaux augmente donc la valeur commerciale des fans. Outre cet aspect, un club de football très suivi sur les réseaux sociaux aura mécaniquement plus de faux followers – dont le surnom est bot – parmi ses suiveurs. Les bots ne cliquent pas sur les liens, n’interagissent pas et sont inactifs. Autrement dit, avoir une petite communauté favorise l’engagement des abonnés (likes, commentaires, partages…), qui est une variable importante pour les marques. Même si celles-ci sont parfois davantage intéressées par le nombre et la puissance commerciale et sportive des clubs ; à l’instar du PSG qui a les sponsors les plus généreux de la Ligue 1.

