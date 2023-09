Nouvelle-Zélande – Italie 2023 en direct streaming

Un match qui compte pour les Bleus au Mondial que le choc Nouvelle-Zélande – Italie 2023 en direct streaming.

Après avoir triomphé lors du Rugby Championship cette année, les All Blacks sont tombés facd aux Bleus d’Antoine Dupont et ses partenaires sur un score de 27 à 13. Par la suite, ils ont rapidement rebondi en remportant une victoire écrasante contre la Namibie (71-3). Ce vendredi soir, la victoire leur est impérative sous peine d’une élimination prématurée historique. Nouvelle-Zélande – Italie 2023 en direct streaming c’est à voir à partir de 21h et en clair sur la chaîne TF1

Suivez Nouvelle-Zélande – Italie 2023 en direct streaming

Un choc du groupe des Bleus que Nouvelle-Zélande – Italie 2023 en direct streaming

Actuellement classés troisièmes avec 5 points, les All Blacks se trouvent dans une situation délicate, ne pouvant se permettre aucune erreur sous peine d’élimination de la compétition. De leur côté, les Italiens de la Squadra Azzurra ont accumulé dix points grâce à deux victoires consécutives contre la Namibie (52-8) et l’Uruguay (38-17). Cette confrontation revêt une grande importance, car les Italiens ont la possibilité d’obtenir une place en quarts de finale à l’issue du match.

Les All blacks au pied du mur transalpin sur la pelouse de l’OL Stadium

Du côté des effectifs, Luca Bigi, qui compte 52 sélections, est malheureusement forfait en raison d’une blessure musculaire. Le talonneur est remplacé par Marco Manfredi (Zebre Parma). Le match entre la Nouvelle-Zélande et l’Italie sera diffusé en direct ce vendredi soir sur la chaîne TF1. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21 heures à l’OL Stadium de Lyon par l’arbitre Matthew Carley. Les commentateurs présenteront la composition des équipes ainsi que les enjeux de ce choc à partir de 20h55. Une confrontation capitale à ne pas manquer pour les amateurs de rugby.