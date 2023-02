Italie – France 2023 en direct streaming

Antoine Dupont et l’équipe de France remettent leur titre en jeu au VI Nations 2023. Et ça commence, ce dimanche avec l’Italie.

Le tournoi des VI Nations débute ce dimanche pour le XV de France. Après avoir réalisé le Grand Chelem l’année dernière, Antoine Dupont et ses coéquipiers voudront de nouveau rééditer cette extraordinaire performance. Mais avant d’y penser, il faudra tout d’abord venir à bout du premier adversaire qui se dresse devant eux. Pour débuter cette compétition, les hommes de Fabien Galthié ne rencontrent pas l’équipe la plus coriace de ce tournoi. Toutefois, il faudra tout de même que les Bleus restent prudents et respectent leur adversaire du jour afin de se donner toutes les chances de l’emporter. Ce Italie – France 2023 en direct streaming est à suivre ce dimanche 5 février à 16h sur France 2.

L’équipe de France reste sur treize victoires consécutives. Elle est, de fait, la nation à battre pour ses adversaires. Toutes les équipes qui se dresseront devant elle se donneront à fond dans le seul but de mettre un terme à cette série d’invincibilité. Par conséquent, c’est en quelque sorte dans la peau du chassé qu’Antoine Dupont et ses coéquipiers entament ce tournoi des VI Nations face à l’Italie. Ils ne devront pas ménager leurs efforts s’ils veulent repartir avec la victoire et enchaîner un quatorzième succès de suite. Malgré la détermination des Italiens, le XV de France reste tout de même favori de cette rencontre.

Les Bleus sont favoris face à l’Italie

Pour les bookmakers, l’issue de la rencontre entre l’Italie et la France est assez claire. Les hommes de Fabien Galthié sont largement favoris de ce match. En effet, la victoire des Bleus est cotée à 1,05, tandis que celle des Italiens est à 10. Toujours selon les traders, celui qui devrait marquer le plus d’essais est Damian Penaud, avec une cote à 1,75, il en est de même pour son partenaire de jeu, Ethan Dumortier. Plus généralement, le XV de France est considéré comme l’un des favoris de ce tournoi. Le succès des Bleus dans cette compétition est coté à 2,75. Seule l’Irlande est jugée au-dessus, avec 2,25. Malgré leur statut, Antoine Dupont et ses coéquipiers devront désormais confirmer sur le terrain qu’ils sont bel et bien supérieurs à leur adversaire du jour.