Irlande – France 2023 en direct streaming

Avec le capitaine Mbappé, les Bleus ont bien entamé leur campagne aux éliminatoires du prochain Euro de football. La suite, ce lundi contre l’Irlande.

Après le premier match face aux Pays – Bas, les Bleus doivent faire face à un adversaire beaucoup moins coriace, en tout cas sur le papier. Les hommes de Didier Deschamps voudront conclure cette trêve internationale de la meilleure des manières et feront tout pour repartir avec les trois points de la victoire, lors de ce deuxième match de qualifications pour l’Euro 2024. Pour suivre cette rencontre Irlande – France 2023 en direct streaming, les fans de football devront se mettre devant la chaîne TF1 ce lundi 27 mars à 20h45. En effet, la première chaîne d’Europe diffuse les rencontres de Kylian Mbappé et ses coéquipiers à l’occasion des qualifications pour le prochain championnat d’Europe des Nations.

Suivez Irlande – France 2023 en direct streaming

À 20h45 sur TF1, Irlande – France 2023 en direct streaming

La victoire et rien d’autre : tel est le mot d’ordre pour ce match face à l’Irlande. L’équipe de France ne peut pas se permettre de laisser des points face à une opposition beaucoup plus faible qu’elle. Nul doute que les hommes de Didier Deschamps ne céderont pas à la facilité face à un adversaire qu’ils savent inférieur. Les Irlandais, de leur côté, tenteront, tant bien que mal, de bousculer les Bleus. Plus faibles que les Français, ils compteront sur leur public pour les soutenir jusqu’au bout, avec un Aviva Stadium, qui sera acquis à leur cause. Le dernier match entre les deux formations a tourné en la faveur des Bleus, avec une victoire 2-0, le 28 mai 2018, grâce à des buts de Nabil Fekir et Olivier Giroud.

La France est favorite face à l’Irlande

Plus généralement, l’équipe de France est invaincue depuis 8 rencontres face à l’Irlande. La dernière défaite des Bleus face aux Irlandais remonte au 30 mars 1977, à l’occasion des qualifications pour la Coupe du monde 1978. Autant dire qu’il s’agissait d’une autre époque et d’un tout autre football. S’agissant de cette rencontre, les Bleus sont largement favoris, selon les bookmakers. En effet, le succès de l’équipe de France est coté à 1,52, sur les sites de paris sportifs en ligne. Tandis que celui des Irlandais est à 6,5. Une différence abyssale qui devra désormais se confirmer sur le terrain. Tout autre résultat qu’une victoire serait évidemment un mauvais résultat.