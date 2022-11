France – Australie 2022 en direct live streaming

C’est parti pour Lucas Hernandez et la France qui affrontent l’Australie, au Mondial 2022

Nous y voilà, à cet instant de vérité qui voit les Bleus remettre officiellement leur titre en jeu. Cela commence ce mardi soir et, croisons fort les doigts pour eux, cela se terminera peut-être, victorieusement, le 18 décembre prochain. D’ici là, il y a beaucoup de chemin à parcourir. A commencer par cette opposition d’entame. France – Australie 2022 en direct live streaming, c’est ce soir dès 20h, et à suivre en clair, sur la chaîne TF1.

Suivez France – Australie 2022 en direct live streaming

C’est parti pour France – Australie 2022 en direct live streaming à voir sur TF1

Comme il y a quatre ans en Russie, les Bleus débutent par les Aussies. Faut-il y voir un bon signe ? Ne nous hasardons pas aux prophéties, tant le groupe de Didier Deschamps n’a-t-il pas été épargné par le sort, jusqu’à présent. Exit les Pogba, Kanté ou le Ballon d’or Karim Benzema. Sans eux, et quand bien même ce collectif ne manque pas de talents individuels, ce n’est pas tout à fait la même chose, ni la même équipe sur le rectangle vert.

Les Bleus mènent un à zéro sur les Aussies

Qu’à cela ne tienne, cela rendra ce collectif plus méritant, selon sa performance d’ensemble. Et cela va aguerrir des jeunes appelées à devenir les cadres de demain, comme le duo du Real Madrid, Tchouaméni/Camavinga, qui veillera un jour en forteresse de l’axe du milieu de terrain. Français et Australiens se sont affrontés une fois, dans leur histoire commune, en compétition officielle. L’on s’en souvient, c’était il y a quatre ans en Russie. A l’époque, les Bleus avaient gagné 2-1. Même aussi poussif, c’est un résultat que l’on veut bien, pour la rencontre à venir.